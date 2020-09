Γιόκιτς και Μάρεϊ έχουν παίξει σε Game 7 σε κάθε σειρά playoff που έχουν βρεθεί (pic)

Nikola Jokić and Jamal Murray have gone to a Game 7 in every single playoff series in their careers! 2019 - 1st round vs Spurs 2019 - 2nd round vs Blazers 2020 - 1st round vs Jazz 2020 - 2nd round vs Clippers

