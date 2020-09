Σέλτικς: Προπονήθηκε ο Χέιγουορντ, ανοικτό να παίξει με τους Χιτ! (pics)

Όπως είπε ο προπονητής της ομάδας Μπραντ Στίβενς μία μέρα πριν από το Game 1 για τον Γκόρντον Χέιγουορντ «έδειχνε καλά. Πηγαίνει καλύτερα. Όμως είναι διαφορετικό από το να είναι έτοιμος να παίξει».

Βέβαια οι πληροφορίες από την «φούσκα» του Ορλάντο σύμφωνα με την Μαλίκα Άντριους του ESPN, αναφέρουν ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Την ίδια ώρα, ο τεχνικός των Σέλτικς είπε ότι ο Κέμπα Ουόκερ είναι 100% έτοιμος μετά το πρόβλημα που είχε στο γόνατο ενώ απέδωσε τα εύσημα και στους Τζέιλεν Μπράουν, Τζέισον Τέιτουμ για την προσφορά τους στην ομάδα.

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward went through a small group workout after practice today and “looked good,” according to Brad Stevens. Coach added that he’s not sure about an exact return date, but says, “He’s getting better.”

