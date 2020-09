Ρόκετς: Ο Ντ' Αντόνι ενημέρωσε πως αποχωρεί (pic)

Αν κι η μέρα ξεκίνησε με τις φήμες να κάνουν λόγο πως ο Μάικ Ντ' Αντόνι θα παραμείνει στον πάγκο των Ρόκετς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με το ESPN o Ιταλοαμερικανός τεχνικός ενημέρωσε τον οργανισμό των Ρόκετς πως βγαίνει στην αγορά ως ελεύθερος και δεν θα επιστρέψει στο Τέξας.

Αυτή την στιγμή στο ΝΒΑ ψάχνουν προπονητή οι Μπουλς, οι Πέισερς, οι Πέλικανς, οι Θάντερ κι οι Σίξερς.

ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020