Οι Λέικερς νίκησαν τις «ρουκέτες» (100-110), με τον Άντονι Ντέιβις να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο 27χρονος σέντερ μέτρησε 29 πόντους (10/16δ., 9/9β.), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 τάπες σε 40 λεπτά, για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει ακόμα πιο πολύ το προβάδισμα στη σειρά (3-1).

Στη (διαδικτυακή) Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, μια δημοσιογράφος προσπάθησε να κάνει την ερώτησή της, αλλά το σκυλί της την... σαμπόταρε!

Η εν λόγω εκπρόσωπος Τύπου άρχισε να του μιλάει για το φοβερό Kobe t-shirt που φορούσε ο «AD», αλλά τα «γαβ, γαβ» δεν την άφηναν να ολοκληρώσει το ερώτημά της.

Ο «AD» αρχικά παραξενεύτηκε, αλλά μετά - όταν κι η ίδια ζήτησε συγγνώμη κι έλυσε το... μυστήριο - ξέσπασε σε γέλια και της απάντησε «το μόνο που άκουγα είναι γαβ, γαβ!».

"All I heard was ruff, ruff."

AD's question got taken over by a reporter's dog pic.twitter.com/x9M2WWF3wP

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2020