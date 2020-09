Οι ΝΒΑers τρελάθηκαν με την ματσάρα μεταξύ Ράπτορς - Σέλτικς! (pics)

Μια παιχνιδάρα.

Αυτό έγινε στο Game 6 της σειράς μεταξύ των Σέλτικς και των Ράπτορς, με τους πρωταθλητές της λίγκας να δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι να μείνουν και τουλάχιστον να παλέψουν. Οι δύο αντίπαλοι πέτυχαν μερικά τεράστια σουτ, έβγαλαν μερικές φοβερές άμυνες και στην διπλή παράταση το Τορόντο πήρε τεράστια νίκη με 125-122.

Στο παρκέ επικρατούσε μια μπασκετική... τρέλα και τα συναισθήματα ήταν άπειρα. Οι Κέλτες ήθελαν να τελειώσουν την σειρά, ενώ οι Ράπτορς έδειξαν ότι για να τους πάρει κάποιος το στέμμα θέλει να αφήσει ότι έχει στο παρκέ. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα μοναδικό ματς και οι παίκτες του ΝΒΑ αντέδρασαν με απόλυτο θαυμασμό, αποθεώνοντας κυρίως τον Κάιλ Λάουρι, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής..

this game been crazy — Ja Morant (@JaMorant) September 10, 2020

This game is WILD!!! Got me goin crazy!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) September 10, 2020

Lowry AGAIN AND AGAIN. Unbelievable. — Kevin Love (@kevinlove) September 10, 2020

Best game in the bubble so far!! Celtics/Raptors #Respect — Chris Paul (@CP3) September 10, 2020

This game is an instant classic!! — Jamal Crawford (@JCrossover) September 10, 2020

Toronto showing why they were Champs wow Props to Kyle Lowry heart of a champ Boston gonna have to earn this — Paul Pierce (@paulpierce34) September 10, 2020

Kyle Lowry is not appreciated as he should be #Winner — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 10, 2020

Best game of the playoffs so far — Tristan Thompson (@RealTristan13) September 10, 2020

Never underestimate the heart of a champion — Terrence Ross (@TerrenceRoss) September 10, 2020

Man this game @Raptors vs @celtics is crazy !!! wow — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 10, 2020

This game is SO GOOOOOOOOOD — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 10, 2020

Sheesh big shots all around — CJ McCollum (@CJMcCollum) September 10, 2020

Damn. Playoff basketball. — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) September 10, 2020

