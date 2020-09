Ο Ρόντο χρησιμοποίησε τον Χάρντεν για να κατηγορήσει τον... Χάρντεν στους διαιτητές! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Ρόκετς και πρωταγωνιστές τον Χάρντεν και τον Ρόντο. Ο δεύτερος ήθελε να παραπονεθεί στους διαιτητές για να ένα φάουλ που δεν πήρε. Έχοντας μπόλικα νεύρα, βρήκε μπροστά του τον... Χάρντεν και τον χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για να δείξει τι του είχε κάνει.

Wait...I'm re-watching LAL v HOU, & during a timeout, Rondo was upset about a foul called against him on Harden earlier. In order to demonstrate his point, he walked up to Harden & hooked his arm to show the ref what Harden was doing. He used Harden in his example against Harden. pic.twitter.com/ed2xf2Eo8h

— Trevor Lane (@Trevor_Lane) September 9, 2020