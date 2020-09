Με Γιάννη η καλύτερη αμυντική πεντάδα (pics)

Έχοντας κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να μην ήταν στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Ο Γιάνναρος ήταν μαζί με τους Ντέιβις, Σμαρτ, Σίμονς και Γκομπέρ η πρώτη πεντάδα. Όσον αφορά στην δεύτερη βλέπουμε τους: Λέοναρντ, Μπλένστο, Λόπεζ, Αντεμπάγιο και Μπέβερλι.

Congratulations to the 2019-20 All-Defensive First Team! pic.twitter.com/01YrNDtC52

— NBA TV (@NBATV) September 8, 2020