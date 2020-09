Γιόκιτς: Έγραψε ιστορία στο Ντένβερ, ξεπερνώντας τον Καρμέλο Άντονι! (pic)

Με την απόδοσή του κόντρα στην ομάδα του Λος Άντζελες, κατάφερε να... σπάσει ένα ρεκόρ που είχε ο Καρμέλο Άντονι ως παίκτης των Νάγκετς!

Ο Σέρβος σέντερ είχε 32 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, με 13/24 σουτ εντός παιδιάς. Με αυτήν την επίδοση άφησε πίσω του τον «Μέλο» ως ο παίκτης με τα περισσότερα ματς σε playoffs με τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Nikola Jokic tonight:

32 PTS

12 REB

8 AST

13-24 FG

3-8 3P

He passes Carmelo Anthony for the most 30/10 playoff games in Nuggets franchise history. pic.twitter.com/yZKeERQVKe

