Κρόφορντ: «Αγαπώ το ότι ο Γιάννης δεν ψάχνει δικαιολογίες»! (pic)

Ο «J Crossover», ο οποίος στάθηκε άτυχος φέτος καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο του ματς στη «φούσκα» του Ορλάντο με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις επιδόσεις του.

Ο Αμυντικός της Χρονιάς στο ΝΒΑ και προσεχώς back-to-back MVP κουβαλούσε τους Μπακς ως το σημείο του τραυματισμού του και ο Κρόφορντ έγραψε στο Twitter: «Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, αγαπώ το ότι ο Γιάννης δεν ψάχνει δικαιολογίες».

No matter what happens, I love how Giannis doesn't make excuses..

