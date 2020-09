«Jordan Z Code» είναι το νέο παπούτσι με την υπογραφή του Ζάιον Ουίλιαμσον (pic)

Στην ρούκι σεζόν του και χωρίς καν να είναι αυτή ολόκληρη, ο Ζάιον Ουίλιαμσον έχει την ευκαιρία να ζήσει όλα του τα όνειρα. Ο νεαρός άσος των Πέλικανς μπορεί αγωνιστικά να στάθηκε άτυχος, μπορεί όμως να χαμογελά, αφού το 2021 θα δει να κυκλοφορεί το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του.

Το παπούτσι θα έχει όνομα «Jordan Z Code» και ήδη έχουν αρχίσει να μιλούν οι... κακές γλώσσες για το γεγονός ότι ίσως να είναι λίγο σύντομα, σε σχέση με την πορεία του νεαρού. Πάντως, μικρή σημασία έχει τι λέγεται, αφού ο Ζάιον θα έχει σύντομα παπούτσι με την υπογραφή του.

Zion Williamson to get a signature shoe in 2021 called the Jordan Z Code, per @DJFolk pic.twitter.com/dpWMDQEuig

— B/R Kicks (@brkicks) September 6, 2020