Χάρντεν: «Δεν μετράει το μέγεθος, αν έχεις καρδιά στο παρκέ» (vid)

Οι Ρόκετς μπήκαν πολύ δυνατά στην σειρά με τους Λέικερς και έκαναν το 1-0. Ο Τζέιμς Χάρντεν σκόραρε 36 πόντους και βοήθησε την ομάδα του, ενώ μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στο small ball που παίζει η ομάδα του.

«Δεν μετράει πόσο ψηλός είσαι. Αν έχει καρδιά και είσαι ανταγωνιστικός μπορείς να είσαι εκεί έξω στο παρκέ», σχολίασε ο «Μούσιας», με την ομάδα να ξέρει τα πλεονεκτήματα της και τα μειονεκτήματα της και να κάνει όλα τα σωστά βήματα στο πρώτα παιχνίδι των ημιτελικών της Δύσης.

“I don’t know why people keep saying we’re small. I don’t care if you 7-feet. If you don’t have heart, it doesn’t matter.”

