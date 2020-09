«Μπακς, Λέικερς και Σίξερς θα κινηθούν για Πολ, αν...» (pic)

Πραγματοποίησε μια φοβερή σεζόν φέτος ο Κρις Πολ και αφού έβαλε τους Θάντερ (ξεγραμμένους από πολύ κόσμο) στα playoffs, στη συνέχεια άγγιξε την πρόκριση στον 2ο γύρο της postseason (έχασε από τους Ρόκετς στο Game 7).

Ο CP3 δείχνει να έχει βρει ένα ιδανικό περιβάλλον στην Οκλαχόμα, ωστόσο υπάρχει και η πιθανότητα να γίνει ανταλλαγή.

Σύμφωνα με το CBS Sports, σε περίπτωση που η ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν επιλέξει να τον ανταλλάξει, οι Λέικερς, οι Σίξερς και οι Μπακς θα ενδιαφερθούν έντονα για την απόκτηση του.

Φέτος μετρά 17.6 πόντους, 6.7 ασίστ και 5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Chris Paul proved his doubters wrong in Year 15

️◾️ 44-28 record

◾️ Fifth seed in the West

◾️ All-Star

◾️ Oldest player (35) to record a triple-double in a Game 7

Point God pic.twitter.com/HCQauFyOAi

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020