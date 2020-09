Νάγκετς-Μίτσελ 15-13 στην τρίτη περίοδο (vid)

Μεγάλη εμφάνιση του Ντόνοβαν Μίτσελ στην τρίτη περίοδο του 7ου αγώνα του πρώτου γύρου των playoffs ανάμεσα στους Νάγκετς και τους Τζαζ. Ο ηγέτης των Μορμόνων στο διάστημα αυτό κατάφερε να πετύχει 13 πόντους, την στιγμή που οι αντίπαλοί του είχαν συνολικά 15. Με την εμφάνισή του αυτή ο Μίτσελ κατάφερε να μειώσει την διαφορά για την ομάδα του που είχε φτάσει ακόμα και στους 19 πόντους για τους Νάγκετς.

Donovan Mitchell drops 13 of his 20 PTS in the 3rd quarter! #NBAPlayoffs @utahjazz 60@nuggets 65

WIN or GO HOME GAME 7 on ABC pic.twitter.com/iZWG5SUWid

— NBA (@NBA) September 2, 2020