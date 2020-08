Απουσία για τους Μπακς στο Game 1 με τους Χιτ.

Ο Έρικ Μπλέντσο δεν θα μπορέσει να πατήσει παρκέ στο πρώτο ματς της σειράς, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί γοφό.

Τη θέση του στην βασική πεντάδα πήρε ο Τζορτζ Χιλ.

The box score on the NBA's official stats page just populated.

Eric Bledsoe, who had been listed as questionable with a right hamstring strain, looks to be inactive.

George Hill is in the starting lineup.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) August 31, 2020