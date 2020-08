Σέλτικς: Διατήρησαν παράδοση 65 χρόνων κόντρα στους Ράπτορς! (pic)

Το τελικό 112-94 υπέρ της Βοστόνης ήταν απόρροια της εξαιρετικής παρουσίας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, όταν και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη και την... διατήρηση της παράδοσης!

Συγκεκριμένα οι Σέλτικς μετρούσαν ρεκόρ 46-0 στα playoffs πριν από το πρώτο παιχνίδι με το Τορόντο, κάθε φορά που είχαν διαφορά 15+ πόντων στο πρώτο μισό του ματς.

Πλέον κατάφεραν να βελτιώσουν το εν λόγω ρεκόρ στο 47-0 και να συνεχίσουν την... αήττητη παράδοση από τη σεζόν 1954-55!

The Celtics lead the Raptors 59-42 at the half of Game 1 of the Eastern Conference Semifinals.

In the Shot Clock Era (since 1954-55), the Celtics are 46-0 in the postseason when leading by more than 15 points at halftime. pic.twitter.com/oO0X6C7OyC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 30, 2020