Χάρελ: «Μιλήσαμε με τον Ντόντσιτς, αλλά κάποιοι μου λένε ότι χάρηκαν που πέθανε η γιαγιά μου» (pic)

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη εβδομάδα έλαβε χώρα ένα περιστατικό στο ματς Κλίπερς-Μάβερικς όπου ο Μόντρεζλ Χάρελ είχε αποκαλέσει τον Ντόντσιτς «γαμ...ο λευκό αγόρι».

Μπορεί στο αμέσως επόμενο ματς οι δύο παίκτες να τα βρήκαν μεταξύ τους αλλά όπως είπε ο Χάρελ δεν σταμάτησε να δέχεται διάφορα μηνύματα.

«Με τον Λούκα τα συζητήσαμε και ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, αλλά ακόμα και τώρα δέχομαι μηνύματα που λένε ότι χάρηκαν που πέθανε η γιαγιά μου ή διάφορα άλλα ρατσιστικά...»

No he don’t why because it’s the world that we live in today, Me and Luka squash everything everyone was trying say about me being a racist because he an I both know they truth but still I get messages from people telling me they glad my grandmother died and I’m a nigger....etc

— Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) August 28, 2020