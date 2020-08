Οι Λέικερς έκαναν το 4-1 στη σειρά με τους Μπλέιζερς και πηραν την πρόκριση στον επόμενο γύρο σε ένα ματς όπου οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις έκαναν παπάδες. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό το γεγονός της βραδιάς.

Χαμός έγινε στο twitter με τη φαλάκρα του Βασιλιά και όπως καταλαβαίνετε οι χρήστες δεν μπόρεσαν να το αφήσουν ασχολίαστο.

Mέχρι και με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο τον σύγκριναν!

Δείτε τα καλύτερα

This is why I love cheering for LeBron James. He can laugh at himself and his hairline on his own page haha. pic.twitter.com/Xl2mMJGZ5t — Ryan Bennion (@RyBen3) August 24, 2020

Why does Lebron James trim look like he got the World Cup trophy on it#NBATwitterLive #nba pic.twitter.com/1W8J5c098K — Victor (@CarefreeVxc) August 30, 2020