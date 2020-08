Ο Σρούντερ χτύπησε τον Τάκερ στα γεννητικά όργανα και οι Ρόκετς «φωνάζουν» στο ΝΒΑ! (pic)

Έξαλλος ήταν ο Πι Τζέι Τάκερ και με το δίκιο του, μετά την κίνηση του Ντένις Σρούντερ να τον χτυπήσει στα γεννητικά όργανα στο ματς των Θάντερ με τους Ρόκετς.

Οι 2 παίκτες αποβλήθηκαν, όμως το Χιούστον δεν έμεινε εκεί. αφού θέλει από το ΝΒΑ να ερευνήσει τη φάση καλύτερα για περαιτέρω τιμωρία στον Γερμανό.

Οι ρουκέτες διαμαρτύρονται και μια φάση στο Game 3, όπου ο Κρις Πολ χτύπησε τον Μπεν ΜάκΛιμορ στα γεννητικά όργανα.

Rockets want the NBA to investigate Dennis Schroder’s shot to PJ Tucker’s groin, per @espn_macmahon

Houston is upset CP3 wasn’t investigated for groin hit to McLemore in Game 3 pic.twitter.com/WlrZe1IpPh

