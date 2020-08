Όταν ο Ντόντσιτς φόραγε μπλούζα Καρμέλο και υποστήριζε τους Νικς! (pic)

Πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω και δη στα παιδικά χρόνια του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πολύ πριν αρχίσει να γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό, θαύμαζε τον Καρμέλο Άντονι.

Συγκεκριμένα όταν ο «Μέλο» αγωνιζόταν στη Νέα Υόρκη με τη φανέλα των Νικς! Ο νυν σταρ των Μάβερικς είχε προμηθευτεί το μπλουζάκι του Άντονι, όπως όταν κάποιο μικρό παιδί θαυμάζει έναν παίκτη του ΝΒΑ.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία!

The closest the Knicks ever came to Luka pic.twitter.com/rtFIaMXlNC

— The Lead (@TheLeadSM) August 28, 2020