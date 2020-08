Πορζίνγκις: Δύσκολα θα παίξει στο Game 6 με Κλίπερς (pic)

Οι Μάβερικς αναγκάστηκαν να παίξουν χωρίς τον Κρίσταπς Πορζίνγκις τόσο στο Game 4 όσο και στo Game 5, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο.

Η σειρά βρίσκεται στο 3-2 υπέρ των Κλίπερς που ψάχνουν ακόμα μία νίκη στο 6ο ματς για να πάρουν την πρόκριση.

Όπως όλα δείχνουν, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του ο Λετονός και κέρδισε λίγο χρόνο με την αναβολή των ματς του ΝΒΑ την Πέμπτη.

Στα playoffs ο Unicorn μετρά 23.7 πόντους και 8.7 ριμπάουντ σε 3 παιχνίδια.

Well down the list of what's important, postponement of Mavs-Clippers until at least Friday and possibly Saturday gives Kristaps Porzingis an additional 24-48 hours to rehab his knee. Based on Rick Carlisle's words and tone yesterday, though, not sure that will make a difference.

Brad Townsend (@townbrad) August 27, 2020