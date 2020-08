«Η πλειοψηφία των παικτών του ΝΒΑ θέλει να συνεχίσει στα playoffs» (pic)

Μετά την απόφαση των Μπακς να μην «κατέβουν» κόντρα στο Ορλάντο θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος του Τζέικομπ Μπλέικ και το... ντόμινο που ακολούθησε, ενδέχεται να επιστρέψει η νηνεμία!

Συγκεκριμένα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι μετά τις συσκέψεις επί συσκέψεων που έγιναν, υπάρχει αισιοδοξία ότι η πλειοψηφία των παικτών θέλει να συνεχίσει στα playoffs.

ESPN Sources: Several key members of Lakers -- and some peers around league -- stayed up until early AM hours talking through issues in The Bubble. Among key players in league heading into 11 AM meeting, there's optimism about a majority of players wanting to continue playoffs.

