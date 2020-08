ΝΒΑ: Τελευταία στιγμή κρίνεται η συμμετοχή του Ουέστμπρουκ στο Game 5!

Η προημιτελική σειρά της Δύσης ανάμεσα στο Χιούστον και την Οκλαχόμα είναι στο 2-2 κι απόψε θα παιχθεί η πέμπτη πράξη.

Σε ό,τι αφορά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο «εκρηκτικός» γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς δεν έχει συμμετάσχει στα προηγούμενα τέσσερα ματς της σειράς λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο.

Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, η συμμετοχή του Russ θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Houston’s Russell Westbrook is expected to test his strained quadriceps on the court prior to Game 5 vs. Oklahoma City today and make a gametime decision on returning, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020