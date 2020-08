Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Λετονός φόργουορντ/σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και δεν θα αγωνιστεί καθόλου στο ματς.

Αντίθετα κανονικά δίνει το «παρών» ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Mavs‘ Kristaps Porzingis (right knee soreness) will miss Game 4 against the Clippers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2020