Αντετοκούνμπο: Στην ίδια λίστα με Γκαρνέτ, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν! (pic)

Οι Μπακς επικράτησαν εύκολα των Μάτζικ με σκορ 107-121 κι έκαναν το 2-1 στην προημιτελική σειρά των playoffs στην Ανατολή έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak μέτρησε 35 πόντους (9/12 βολές, 12/14 σουτ), 11 ριμπάουντ (10-1), 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 2 λάθη στα 31' που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ μ.ό. στα πρώτα τρία παιχνίδια της postseason έπειτα από τους Κέβιν Γκαρνέτ (2003), Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ (1977) και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (1967).

The @Bucks get the win 121-107.

Giannis Antetokounmpo becomes the 4th player in NBA postseason history to average 30 pts, 15 reb, 5 ast through his team's first 3 playoff games, joining Kevin Garnett (2003), Kareem Abdul-Jabbar (1977) & Wilt Chamberlain (1967). H/T @EliasSports pic.twitter.com/yIn75a568x

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 22, 2020