Οι Κλίπερς έκαναν το 2-1 στη σειρά κόντρα στους Μάβερικς, με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει... παπάδες και τον Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται.

Ο ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες είχε 36 πόντους (9/10β., 12/20διπ., 1/4τρ.), 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ και έγραψε ιστορία

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης των Κλίπερς με 35+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ

Kawhi Leonard becomes the first @LAClippers player with 35+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in an #NBAPlayoffs game! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/kc6ddjUaaE

— NBA.com/Stats (@nbastats) August 22, 2020