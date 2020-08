Πιρς: «Αν οι Λέικερς δεν πάρουν το πρωτάθλημα, ο Λεμπρόν σίγουρα δεν είναι στο ΤΟΡ-5» (pic & vid)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή επανέλαβε ότι ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ δεν βρίσκεται στο ΤΟΡ-5 των καλύτερων όλων των εποχών.

«Αν οι Λέικερς δεν πάρουν φέτος το πρωτάθλημα, ο Λεμπρόν δεν θα γίνει πιο νέος. Θα είναι σκληρό για την κληρονομιά του. Και επαναλαμβάνω. Αν οι Λέικερς δεν πάρουν το πρωτάθλημα δεν θα είναι καν στη συζήτηση για το ΤΟΡ-5 των καλύτερων. Αν αποκλειστούν από τους Μπλέιζερς; Ας το αφήσουμε καλύτερα...» ήταν τα λόγια του Πολ Πιρς, ο οποίος «ανέβασε» και ένα tweet λίγο αργότερα στο οποίο ανέφερε:

«Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα γεγονότα. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι μίσος!»

Paul Pierce says LeBron is disqualified from the GOAT debate if he loses in the first round

"I’ve already said he’s not a top five player of all time."

( ESPN First Take) pic.twitter.com/4MnUGshnLS

— NBA Central (@TheNBACentral) August 19, 2020