Δεν είναι και πολύ τυχερός τους τελευταίους μήνες ο Βίκτορ Ολαντίπο.

Ο γκαρντ των Πέισερς τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι, σε μια διεκδίκηση της μπάλας από τον Τζέι Κράουντερ τον Χιτ και βγήκε εκτός.

Πλέον η Ιντιάνα θα πρέπει να περιμένει να δει αν θα γυρίσει ο παίκτης κατά τη διάρκεια του ματς ή αν είναι κάτι σοβαρό.

Oladipo gets poked in the eye pic.twitter.com/sGJgTd3p1a

