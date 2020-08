Game 1 Πέισερς - Χιτ 101-113: Είχε τριάδα-φωτιά το Μαϊάμι! (vid)

Με το... δεξί μπήκαν στα playoffs οι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν με 113-101 των Πέισερς.

Για την ομάδα του Σποέλστρα, ο Μπάτλερ μέτρησε 24 πόντους (έβαλε 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά) με 4 κλεψίματα, ο Ντράγκιτς είχε 24 με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Αντεμπάγιο είχε 17 με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη για τους Πέισερς που έχασαν νωρίς τον Ολαντίπο λόγω τραυματισμού στο μάτι, ο συνήθης ύποπτος Ουόρεν σταμάτησε στους 22 με 8 ριμπάουντ, ενώ το πάλεψε και ο Μπρόγκντον με 22 πόντους και 10 ασίστ.

Up#MIAvsIND: 101-93 with 3:41 left to play. Dragic is ridiculous, he has 22pts. pic.twitter.com/aZ6wQQ76hI

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 18, 2020