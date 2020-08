Εκεί όπου οι Μπλέιζερς ζορίστηκαν κόντρα στους Γκρίζλις, ήρθε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να τους βάλει και πάλι σε θέση οδηγού για τα playoffs.

Ο γκαρντ του Πόρτλαντ έβαλε 3 απανωτά σουτ απέναντι στον Τζα Μοράντ και στη συνέχεια γύρισε προς τον πάγκο, λέγοντας πως δεν μπορεί να τον μαρκάρει.

Έστρωσε τον δρόμο για να έρθει ο Καρμέλο Άντονι και να αποτελειώσει τους Γκρίζλις.

HE CAN'T GUARD ME pic.twitter.com/is4rPKzNDh

