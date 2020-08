Το Φοίνιξ ήταν η πιο «καυτή» ομάδα στην επανέναρξη του ΝΒΑ, όμως παρά το 8-0 που έκανε στο Ορλάντο, δεν πρόλαβε τα playoffs.

Έτσι, ο κόουτς Μόντι Ουίλιαμς αναδείχτηκε καλύτερος προπονητής στη «φούσκα» για τους Σανς που κατέχουν πλέον το κορυφαίο ρεκόρ της ιστορίας για κλείσιμο της σεζόν (8-0) για ομάδα που δεν μπήκε στην postseason.

The NBA Coach of the Seeding Games is Monty Williams! pic.twitter.com/XRvTPM9EXs

— NBA (@NBA) August 15, 2020