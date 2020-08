Μια σφοδρή σύγκρουση ανάγκασε τον Τζόουνς να αποχωρήσει με φορείο από το ματς των Χιτ με τους Πέισερς.

Πάντως φαίνεται πως ο κορυφαίος dunker του Μαϊάμι απέφυγε τα χειρότερα, αφού οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα στο λαιμό.

Δείτε τη σύγκρουση

Prayers up to Derrick Jones Jr., stretchered off the court in a neck brace after taking this hit pic.twitter.com/TT1NjHubjy

—(@Three_Cone) August 14, 2020