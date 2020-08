Μια δυνατή σύγκρουση ήταν η αιτία να αποχωρήσει με φορείο από το παιχνίδι των Χιτ με τους Πέισερς, ο Τζόουνς. Ο άσος των Χιτ, βρέθηκε για αρκετή ώρα στο παρκέ με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο υπό τον φόβο ενός σοβαρού χτυπήματος.

Derrick Jones Jr. was down for several minutes and taken off the floor on a stretcher after a hard collision. pic.twitter.com/fCeyU2WjeA

— SportsCenter (@SportsCenter) August 14, 2020