Χάρντεν: Τρίτη σερί σεζόν πρώτος σκόρερ και... ετοιμάζεται για Hall Of Fame! (pic)

Για ακόμα μια σεζόν ο Τζείμς Χάρντεν ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της λίγκας με 34.4 πόντους μέσο όρο. Στο παρελθόν 6 από τους 7 παίκτες που το έχουν καταφέρει, μπήκαν στο Basketball Hall of Fame.

Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Κέβιν Ντουράντ (2009-12 με τους Θάντερ), ο οποίος όμως ακόμα παίζει και σίγουρα στο μέλλον θα γίνει μέλος αυτής της ύψιστης τιμής.

