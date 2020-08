Μαϊάμι Χιτ: Χωρίς πέντε παίκτες κόντρα στους Πέισερς (pic)

Όπως οι Πέισερς, έτσι και οι Χιτ θα έχουν πολλές απουσίες στο παιχνίδι πριν από την έναρξη των playoffs. Όπως είναι γνωστό, οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην postseason της Ανατολικής Περιφέρειας, αλλά αμφότεροι οι προπονητές θέλουν να... κρατήσουν άσους στα μανίκια τους.

Από την ομάδα του Μαϊάμι θα απουσιάσουν οι Μπαμ Αντεμπάγιο, Τζίμι Μπάτλερ, Γκόραν Ντράγκιτς, ΚΖ Οκπάλα και Γκέιμπ Βίνσεντ ενώ θα αγωνιστεί κανονικά ο Κέντρικ Ναν.

#MIAvsIND INJURY REPORT: Bam Adebayo (knee), Jimmy Butler (foot), Goran Dragic (ankle), KZ Okpala (personal) & Gabe Vincent (shoulder) have all been ruled out of today's game vs the Pacers.



Kendrick Nunn (illness) will play.

