Μπλέιζερς - Γκρίζλις στα μπαράζ, εκτός οι αήττητοι Σανς! (pics)

Για την ακρίβεια, μένει να δοθεί το τελευταίο «εισιτήριο» στη δυτική περιφέρεια, το οποίο θα παιχτεί μεταξύ Μπλέιζερς και Γκρίζλις.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έκανε ακόμα μια εκπληκτική εμφάνιση και η ομάδα του Πόρτλαντ νίκησε τους Νετς με 134-133, ενώ η ομάδα του Μέμφις ήταν επιβλητική κόντρα στους Μπακς του απόντα Γιάννη Αντετοκούνμπο (119-106).

Οι Μπλέιζερς βρίσκονται αυτή την στιγμή στην 8η θέση και χρειάζονται μία νίκη στα «μπαράζ» με τους Γκρίζλις. Αντιθέτως, ο Τζα Μοράντ και η παρέα του θα πρέπει να κάνουν δύο σερί νίκες, αν θέλουν την τελευταία θέση που οδηγεί στα playoffs.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τους Λέικερς του ΛεΜπρόν στον πρώτο γύρο της postseason.

IT'S OFFICIAL.

The @trailblazers need one win. The @memgrizz need two. Who ya got!?

Western Conference Play-In schedule:

Saturday 8/15 at 2:30 PM ET on ABC

Sunday 8/16 at 4:30 PM ET on ESPN (if necessary) pic.twitter.com/3rXUZziSRO

— NBA (@NBA) August 14, 2020