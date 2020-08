Σπερς: Έμειναν εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά το 1997! (pic)

Τέλος... εποχής για τους Σπερς! Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, δεν τα κατάφερε για πρώτη φορά μετά το 1997 να μπει στα playoffs του ΝΒΑ. Η ιστορική ομάδα με πέντε κατακτήσεις σε έξι τελικούς ΝΒΑ, δεν θα βρεθεί στα φετινά playoffs μετά τις νίκες των Τζαζ και Σανς.

Μετά λοιπόν από 23 χρόνια, οι Σπερς δεν θα αγωνιστούν ούτε στην πρώτη φάση των playoffs, με την απογοήτευση στην ομάδα του Πόποβιτς να είναι τεράστια.

Spurs miss the playoffs for the first time since 1997 pic.twitter.com/S9NurRiJFj

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2020