Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίξει κουτουλιά στον Μόριτζ Βάγκνερ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ουίζαρντς είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς, ο οποίος εν συνεχεία απολογήθηκε για την κίνηση του!

Πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με την τιμωρία του Greek Freak από την λίγκα και το Twitter... ξεσάλωσε για την κουτουλιά του Αντετοκούνμπο που θύμισε Ζιντάν στον τελικό του Μουντιάλ του 2006 που ξάπλωσε τον Μάρκο Ματεράτσι!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Giannis doing his best Zidane impression on Mo Wagner pic.twitter.com/d1rEl5g6k8 — Devine Sports Gospel (@DevineGospel) August 12, 2020

Coach Bud when things are going well vs Coach Bud seeing Giannis headbutt Mo Wagner pic.twitter.com/jCTFzTbvag — Tay (@tzastrow15) August 12, 2020

If @Giannis_An34 did that HEAD BUTT on anybody other than Mo Wagnerthis would’ve been the scene at the NBA bubble... pic.twitter.com/Ni3zyikQHu — #ALLBLACKLIVESMATTER (@GCMPoloDinero) August 12, 2020

Coach bud reaction after giannis headbutt mo wagner pic.twitter.com/dMHEcIBwtm — editedphotos (@coronaPappii) August 12, 2020