Μάβερικς-Μπλέιζερς: Η μαγική εμφάνιση του Λίλαρντ (vid)

Με την μπάλα να... καίει σε κάθε φάση, καθώς κρινόταν σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στα playoffs, ο Ντάμιαν Λίλαρντ έδειξε για ακόμα μία φορά πόσο τεράστιος παίκτης είναι. Ο γκαρντ των Μπλέιζερ ήταν απέναντι στους Μάβερικς απολαυστικός, οδηγώντας την ομάδα του σε μεγάλη νίκη.

Τι έκανε; Όχι πολλά. Πέτυχε μόλις 61 πόντους σε 41 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 9/17 τρίποντα, 8/15 δίποντα και 18/18 βολές. Επίσης κατέβασε 5 ριμπάουντ, μοίρα 8 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις 2 λάθη. Έγινε μάλιστα ο πρώτης παίκτης στην ιστορία των Μπλέιζερς που πετυχαίνει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια 50 και πλέον πόντους. Πραγματικά τεράστια εμφάνιση.

Dame Time wasn't ready to go home

He's the first Trail Blazer with back-to-back 50+ point games. pic.twitter.com/i21O06wCcJ

