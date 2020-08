Μάβερικς-Μπλέιζερς: Ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο ο Λίλαρντ (vid)

Οι Μπλέιζερς μετά και την ήττα των Γκρίζλις θέλουν τη νίκη απέναντι στους Μάβερικς προκειμένου να βρεθούν αυτοί στην οκτάδα της Δύσης. Στο ημίχρονο η παρέα του Λίλαρντ ήταν μπροστά με 8 πόντους, με τον ηγέτη της να είναι ασταμάτητος. Συγκεκριμένα ο έμπειρος γκαρντ είχε σε 20 λεπτά συμμετοχής 25 πόντους με 3/7 τρίποντα, 7/8 δίποντα και 2/2 βολές. Επίσης κατέβασε 2 ριμπάουντ και μοίρασε και 3 ασίστ.

