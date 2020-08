Ντόντσιτς: «Είμαστε παρέα στη φούσκα, δεν μένουμε στα δωμάτια για video games» (vid)

Ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς κάνει πράγματα και θαύματα στο restart του ΝΒΑ και σε σχετική ερώτηση που του έγινε, υπογράμμισε ότι τα πάντα ξεκινούν από το καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην φούσκα έμαθα πολλά για την ομάδα. Κάνουμε παρέα, βγαίνουμε έξω και δεν μένουμε στα δωμάτιά μας για να παίζουμε video games» ήταν τα λόγια του «Σούπερ Λούκα» ο οποίος συνέχισε:

«Έχουμε ένα φανταστικό σύνολο παικτών» ενώ για τη δική του άνοδο; «Δουλεύω πολύ στην φυσική κατάσταση και στο σουτ. Επίσης πρέπει να δουλέψω και στις ελεύθερες βολές».

