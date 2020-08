Σανς: Η μόνη αήττητη ομάδα της «φούσκας»! (pic & vids)

Πριν την διακοπή της κορυφαίας λίγκας, εξαιτίας του κορονοϊού, οι Σανς μετρούσαν έξι ήττες στα τελευταία 10 παιχνίδια.

Με την είσοδο, όμως, στην «Disney World» και την επανεκκίνηση της αγωνιστικής δράσης, η ομάδα του Φοίνιξ δείχνει έτοιμη για όλα!

Οι παίκτες του Μόντι Ουίλιαμς έχουν κάνει τέσσερις σερί νίκες, κόντρα σε Ουίζαρντς, Μάβερικς, Κλίπερς και Πέισερς, και έγιναν η μόνη αήττητη ομάδα της «φούσκας», μετά και τα αποψινά παιχνίδια!

We are now the only undefeated team in the bubble.

— Phoenix Suns (@Suns) August 8, 2020