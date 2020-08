Μπακς: Ανατροπή και ρεκόρ απέναντι στο Μαϊάμι (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε «γεμάτο» «double - double» στη νίκη του Μιλγουόκι απέναντι στο Μαϊάμι με 130-116 βοηθώντας την ομάδα του να φτάνει και σε ένα ρεκόρ!

Συγκεκριμένα οι Μπακς είχαν βρεθεί στο -23 κατά τη διάρκεια του αγώνα και έφτασαν στο σημείο να νικήσουν με +14 πόντους! Αυτό το handicap αποτελεί και την μεγαλύτερη διαφορά από ομάδα που είχε βρεθεί τουλάχιστον με 20 πόντους πίσω στο σκορ!

The Bucks trailed the Heat by 23 points and went on to win by 14.

It's the largest win this season by a team that trailed by 20+ points. pic.twitter.com/SxVVvAzqxC

