Ο Αυστραλός γκαρντ των 76ers αποχώρησε από την αναμέτρηση της Φιλαντέλφεια με την Ουάσινγκτον, αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόκειται να απουσιάσει από τα επόμενα ματς.

Η μαγνητική ήταν αρνητική, όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να δοκιμάσει στην επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ.

MRI on 76ers star Ben Simmons’ left knee came back clean and he's expected to be day-to-day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

