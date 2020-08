Γι' αυτό το λόγο, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Νορένσε Οντιάσε, ο οποίος υπέγραψε το 2019 συμβόλαιο στους Φοίνιξ Σανς, για να «προστατέψει» τα καλάθια της.

Στη συνέχεια έπαιξε στην θυγατρική ομάδα τους, Αριζόνα Σανς, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 5.5 πόντους και 7.1 ριμπάουντ.

Brose Bamberg are showing serious interest in Norense Odiase, a source tells @Sportando.

The big man averaged 5.5ppg and 7.1rpg in G League with Northern Arizona Suns

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 4, 2020