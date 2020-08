Σρέντερ: Αποχώρησε από τη «φούσκα» για τη γέννηση του παιδιού του (pic)

Ο Γερμανός point guard δεν θα βρίσκεται στην διάθεση του προπονητή Μπίλι Ντόνοβαν, ο οποίος ήταν και εκείνος που ανακοίνωσε την αναχώρηση του Σρέντερ.

Άλλωστε ο ίδιος ο παίκτης είχε κάνει γνωστό εδώ και καιρό ότι θα αποχωρούσε από τη «φούσκα» μόλις ερχόταν στη ζωή το δεύτερο παιδί του. Φυσικά αναμένεται να επιστρέψει ξανά στο Ορλάντο τις επόμενες ημέρες και φυσικά θα υποβληθεί σε τεστ μετά την προβλεπόμενη καραντίνα που θα τεθεί.

Donovan on Schroder’s time being out: “It happened this morning. He’s with his family. I’ll talk to him later today or tomorrow. He’s out this game and we’ll gather more info from him when we talk to him on the phone.”

