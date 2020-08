Σίξερς - Σπερς 132-130: Ο clutch Μίλτον... εκτέλεσε το Σαν Αντόνιο! (vid)

Στο 40-27 ανέβηκαν οι Σίξερς, ενώ οι Σπερς έπεσαν στο 29-37 και απομακρύνθηκαν από την 8η θέση της Δύσης.

Ο Σέικ Μίλτον με τρίποντο, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έγραψε το 103-102, ενώ στην επόμενη επίθεση τα σπιρούνια δεν μπορεσαν να σκοράρουν. Ο Εμπίντ με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 104-102 (έχασε επίτηδες τη δεύτερη).

Ο Εμπίντ μέτρησε 27 με 9 ριμπάουντ, ενώ 25 με 6 είχε ο Χάρις. Στον αντίποδα 30 μέτρησε ο ΝτεΡόζαν και 24 ο Γκέι.

Shake Milton's CLUTCH triple WINS IT for the @sixers‼️

#WholeNewGame pic.twitter.com/LqXZCWW5jy

— NBA (@NBA) August 4, 2020