Οι Ρόκετς νίκησαν τους Μπακς, ο ίδιος έπαιξε καλή άμυνα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κι έγινε κι ο πρώτος αριστερόχειρας σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Για την ακρίβεια, μέτρησε 24 πόντους κόντρα στα «ελάφια», συνολικά έφτασε τους 20.796 και προσπέρασε τον πρώην παίκτη των Σπερς, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν επίσης αριστερόχειρας.

James Harden is now the all-time NBA leader in points scored by a lefty! pic.twitter.com/FpkLuo5L9U

— Houston Rockets (@HoustonRockets) August 3, 2020