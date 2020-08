Στη νίκη των Σέλτικς επί των Μπλέιζερς, ο Μπράουν είχε καθοριστική συμβολή ώστε η ομάδα του να μην... αυτοκτονήσει!

Ωστόσο, ο παίκτης της ομάδας της Βοστώνης κατάφερε και τράβηξε πάνω του τα βλέμματα για ένα μπλουζάκι που φόρεσε με τρομερό αντιρατσιστικό μήνυμα «shoot hoops not people» (σουτάρετε καλάθια, μην πυροβολείτε ανθρώπους).

Η βία των αστυνομικών κατά των μαύρων αποτελεί μείζων θέμα στην Αμερική και το ΝΒΑ περνάει το δικό του μήνυμα για να βοηθήσει να σταματήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο.

"Racism is so deeply embedded in our country that people don't even flinch."

Jaylen Brown wore a "Shoot hoops, not people" shirt and spoke about the history of the national anthem.

