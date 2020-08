Αντετοκούνμπο: «Χρειάζομαι 2 βήματα για να καρφώσω μπροστά από το κέντρο!» (pic)

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... καλπάζει σαν καθαρόαιμο άτι στο γήπεδο, απλά τον απολαμβάνεις.

Ο Greek Freak μίλησε για την ευκολία με την οποία μπορεί να τρέξει όλο το γήπεδο, εξαιτίας του διασκελισμού του και του εξαιρετικού χειρισμού μπάλας.

Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε πως με 2 βήματα, μπορεί να καρφώσει!

«Όταν βρίσκομαι ανάμεσα στο κέντρο και τη γραμμή του τριπόντου, μπορώ να κάνω 2 βήματα και να καρφώσω», ανέφερε ο σταρ των Μπακς.

