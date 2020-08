Σάλο έχουν προκαλέσει οι απειλές που δέχθηκαν οι Θάντερ από τον νομοθέτη της Οκλαχόμα, Σον Ρόμπερτς.

Ο Ρόμπερτς τόνισε πως αν οι παίκτες των Θάντερ γονατίσουν πριν το ματς με τους Τζαζ κατά την ανάρκουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, τόσε ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσει το φορολογικά οφέλη που έχει ο οργανισμός από τότε που μετακόμισε από το Σιάτλ (Σούπερσονικς) στην Οκλαχόμα.

Φυσικά οι παίκτες του Μπίλι Ντόνοβαν δεν έδωσαν σημασία στην απειλή και γονάτισαν κανονικά πριν το τζάμπολ, όπως και οι Μπακς με τους Σέλτικς λίγες ώρες πριν στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού, του μίσους και των διακρίσεων.

«Με το να γονατίσεις στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, το ΝΒΑ και οι παίκτες του δείχνουν έλλειψη σεβασμού στην αμερικανική σημαία. Αυτή είναι μια αντιπατριωτική κίνηση. Αν οι Θάντερ ακολουθήσουν την μόδα που έχει δημιουργήσει το ΝΒΑ και γονατίσουν πριν την αναμέτρηση, τότε ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουμε τα φορολογικά οφέλη που έχει η ομάδα από τότε που μετακόμισε από το Σιάτλ στην Οκλαχόμα», ανέφερε ο Ρόμπερτς.

Oklahoma Rep. Sean Roberts says if #Thunder players kneel for the national anthem then the Thunder’s tax credits given to them by the state need to be re-examined. pic.twitter.com/DLZX0ubpm6

— Dylan Buckingham (@DylanBuckingham) July 31, 2020